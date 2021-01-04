الفلاسي: الإمارات ملتزمة بدعم العمل العربي المشترك لتنمية القطاع السياحي وتسريع تعافيه

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التزام دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، بدعم العمل العربي المشترك لتنمية القطاع السياحي في الدول العربية، وحرصها على تعزيز التعاون لوضع خريطة طريق مدروسة لتطوير السياحة العربية وفق رؤية مستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع الدورة العادية الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عقد عبر المنصات الافتراضية بحضور أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في الدول العربية.

وشدد معاليه على أهمية تعزيز التنسيق من خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة لصياغة أطر جديدة وفعالة للعمل المشترك بين الدول العربية، بهدف تنمية قطاع السياحة بالمنطقة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة «كوفيد - 19» وآثارها المباشرة على قطاع السياحة، والتخطيط بشكل مشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتسريع تعافي القطاع السياحي العربي.

وركز معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على أهمية السياحة البينية.. موضحاً أن العمل على تنشيط وتشجيع السياحة العربية البينية يمثل أحد أهم مسارات التعاون المطلوبة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث إنها مرحلة مهمة من مراحل الاستعادة الكاملة للنشاط السياحي في المنطقة.. ومن المهم التركيز على زيادة ثقة الزوار من خلال اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالمياً لضمان بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار والعاملين بالقطاع.. كما أن توحيد الإجراءات والمعايير في قطاع السياحة والسفر سيكون له أثر إيجابي مهم في سرعة تخفيف قيود السفر وتعزيز الحركة السياحية.

واستعرض معاليه أبرز الإجراءات والمبادرات التي نفذتها دولة الإمارات لدعم وتسريع تعافي ونمو القطاع السياحي، من أبرزها المبادرات السياحية ضمن الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض، والتي ركزت على دعم المنشآت السياحية وتسهيل التمويل، خاصة للشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ودعم العاملين في القطاع السياحي، إلى جانب إقامة ممرات آمنة للسفر مع الدول الشريكة، وتطوير السياحة الوطنية وخدماتها من خلال زيادة توظيف الابتكار والتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.

وسلط الضوء على الجهود المكثفة التي تتخذها الدولة حالياً لدعم السياحة الداخلية، مشيراً إلى استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقتها الدولة مؤخراً، والهوية السياحية الموحدة الجديدة التي تسهم في الترويج لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة ومستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كما استعرض أبرز ملامح حملة «أجمل شتاء في العالم» التي تهدف للترويج للسياحة الشتوية في الدولة وتشجيع حركة السياحة الداخلية خلال موسم الشتاء.

وركز معاليه في ختام كلمته على أهمية البنود والمقترحات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة، ودورها في تسريع مسيرة التعافي والنمو السياحي في الدول العربية، وتعزيز الدور الذي تلعبه السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وناقش اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة مجموعة من الموضوعات التي تصب في تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجال السياحة، من أبرزها دعم السياحة الفلسطينية، ووضع آليات لدعم إعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر العربي، وتدريب الكوادر البشرية العربية في القطاع السياحي، وتطوير استراتيجيات الأمن السياحي العربي، وتعزيز التعاون السياحي بين الدول العربية وأسواق سياحية عالمية مهمة، من أبرزها جمهورية الصين الشعبية.



