الذهب عند ذروة 8 أسابيع

بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع، اليوم الاثنين، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بكوفيد-19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.1 بالمئة إلى 1919.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1925.05 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1925 دولاراً.

وتراجع الدولار الأميركي ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.93 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1083.42 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2451.78 دولار.