أسعار النفط تلامس أعلى مستوى في عدة أشهر

لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين بفضل توقعات بأن أوبك ربما تقيد الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.



وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.



وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.52 دولار للبرميل.



وأنهت الأسعار 2020 منخفضة 20 بالمئة عن متوسط عام 2019، إذ أنها ما زالت تتعافى من أثر إجراءات العزل العام العالمية.

