الأسهم المحلية تستهل 2021 بمؤشر أخضر

أبوظبي (الاتحاد)

استهلت الأسهم المحلية تداولات أول أيام العام الجديد 2021، بمؤشر أخضر مع استمرار استقطابها للمستثمرين المحليين والأجانب مع التوقعات الإيجابية لاقتصاد الإمارات خلال العام الحالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.67% وأغلق عند مستوى 5079.1 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.57% وأغلق عند مستوى 2506.3 نقطة. وبلغت قيمة التداولات نحو 370 مليون درهم، استقطب أسهم قطاع العقارات

والبنوك جزءاً كبيراً.

وقال إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسهم تسير في اتجاه إيجابي يتماشى مع التوقعات الإيجابية لاقتصاد الإمارات، والعودة القوية المتوقعة للأعمال في الدولة.

ولفت إلى أن معرض «إكسبو» ونشاط السياحة والسفر المتوقع ومكررات ربحية أسهم الإمارات تشكل عناصر جذب قوية للأسهم ما يبرر تمسك المستثمرين بأسهمهم خلال الفترة المقبلة.

وبين أن تراجع سعر صرف الدولار الأميركي ينعكس إيجاباً على الأسهم، ويرفع جاذبيتها في الوقت الذي تعتبر أسعارها متدنية.