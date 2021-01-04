ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دبي %12

دبي (وام)

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في إمارة دبي، خلال الربع الثالث من العام 2020 ارتفاعاً بنسبة 12.37 %، بعد أن شهد انخفاضاً بنسبة 8.22 % خلال الربع الثاني منه، مقارنة بالربع الأول، وانخفاضاً بنسبة 2.89 % خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الرابع منه.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء والذي أشار إلى أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي سجل انخفاضات خلال العام 2020 متأثراً بانتشار جائحة «كوفيد - 19»، ما أثر على حركة الإنتاج، ولكن وفي الوقت نفسه أظهر التغير الربعي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع الثاني منه، التعافي الكبير في حركة الإنتاج. وعلى الصعيد السنوي، سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية للعام 2019 انخفاضاً مقداره 0.46 % مقارنة بالعام 2018، وكذلك خلال العام 2020 الذي شهد انخفاضات متتالية بلغت 0.47 % خلال الربع الأول، و13.24 % خلال الربع الثاني، و1.20 % خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترات نفسها من العام 2019.

وأطلق مركز دبي للإحصاء مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعات التحويلية وللمرة الأولى، بسلسلة جديدة أساسها في العام 2018 وابتداء من العام 2019، وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد «ISIC 4» وارتكازاً على البيانات المستوفاة من المسح الميداني لمنشآت قطاع الصناعة التحويلية في إمارة دبي، حيث تم حصر عدد 167 منشأة مستوفاة للمسح، تغطي 24 نشاطاً اقتصادياً رئيساً على الحد الثاني لتصنيف «ISIC 4».

ويعد نشاط الصناعة التحويلية من الأنشطة المهمة للاقتصاد؛ لأنه يسد حاجة الطلب المحلي من السلع والخدمات الصناعية، ما يدعم الاستدامة الاقتصادية، ويسهم كذلك في جلب العملات الأجنبية من خلال تصدير المنتجات المصنعة محلياً إلى بقية دول العالم، ما يعزز قدرة الاقتصاد بشكل عام، ويعتبر من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في إمارة دبي، حيث أسهم بنسبة 10.6 % من مجمل الناتج المحلي للإمارة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بالأسعار الثابتة، فيما يعد المؤشر الكمي لمنتجات هذا القطاع من المؤشرات المهمة؛ كونه يعكس التطور في حجم الإنتاج الصناعي المحلي وتعزيز حجم الصادرات الوطنية.