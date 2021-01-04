شراكة بين «اتصالات» و«أروبا» لتزويد خدمات الـ«واي فاي» المدارة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» عن تعاونها مع شركة «أروبا» (Aruba)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيوليت-باكارد العالمية (Hewlett-Packard)، لتزويد خدمات الواي فاي المدارة (Managed Wi-Fi) والحلول الشبكية إلى عملائها في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التحليلات المتطورة التي تشمل قطاعات البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والضيافة.

وتغطي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «أروبا» المنصة المركزية (Aruba Central) المستضافة محلياً في مراكز البيانات التابعة لـ«اتصالات»، والتي تسهم في تأمين خصوصية البيانات وتطوير تجارب المستخدمين. كما تزود هذه المنصة أيضاً لوحة مخصّصة لإدارة الشبكات، والتحليلات المتطورة لشبكة الواي فاي، وأدوات التعاملات المالية التي يتم تشغيلها بدعم من شركة (Faraday Networks). كما تعاقدت «اتصالات» في إطار هذه الشراكة مع شركة (CADD Emirates) لتزويد خدمات دمج النظم والدعم الفني.

ويُتاح لعملاء «اتصالات» الاستفادة من السرعة العالية للشبكة، والتغطية الواسعة للشبكة اللاسلكية، والدعم المرتبط بتقنية إنترنت الأشياء، والحماية السيبرانية الشاملة، وغيرها من المزايا التي تقدمها للعملاء بوساطة أحدث الأجهزة والمعدات وأدوات تقييم تجارب العملاء وغيرها من الحلول. كما يمكن لقطاع الأعمال الانتفاع من هذه الخدمات المتخصّصة والتي تلائم مختلف احتياجاتهم.