«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع «كارناتاكا»

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع ولاية كارناتاكا الهندية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند.

وخلال اللقاء الذي عقد مؤخراً في مقر الغرفة، أشار عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن دولة الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط، فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات، مؤكداً حرص الشارقة على تنفيذ مشاريع استثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي تخدم مصالح البلدين.

وأكد أن «الغرفة» ستقدم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشركات الهندية، لافتاً إلى حرصها على استكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاعات التصديرية الواعدة في ولاية كارناتاكا.