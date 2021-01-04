«داماك العقارية» تنهي أعمال الأساس لـ«برج زادة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة داماك العقارية عن انتهاء أعمال الأساس لمشروع «برج زادة» الواقع في منطقة الخليج التجاري بدبي، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ منحها عقد الأعمال الرئيسة.

وفي سبتمبر الماضي بدأ صب أكثر من 9 آلاف متر مكعب من الخرسانة، واستخدام 1600 طن من حديد التسليح لاستكمال أعمال الأساسات للبرج المؤلف من 26 طابقاً.

وقال نايل ماكلوجلين، نائب أول رئيس في داماك العقارية: «يعمل القائمون على المشروع حالياً بقدرة كاملة من حيث عدد العمال والآلات التشغيلية، وبنظام المناوبات، ما يضمن سير العمل وفق الخطة المحددة».

وأكد أن تعامل حكومة دولة الإمارات مع الوباء، أتاح للشركات العمل بسلاسة في ظل إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء.