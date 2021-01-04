«مدينة مصدر».. قادمة من المستقبل

أبوظبي (وام)

مدينة مصدر نموذج للمدن المستدامة ووجهة مثالية لدعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن ريادتها في مجال التطوير العمراني المستدام ومجالات البحث والابتكار. وتعكس المدينة الحضارة العمرانية المحلية برؤية مستقبلية لتمثل نموذجاً ديناميكياً لمدن القرن الحادي والعشرين، مع الارتكاز على مبدأ الاستدامة.

وقال عبدالله بالعلاء، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر» إن التقنيات المتطورة المستخدمة في مباني المدينة 54 % من استهلاك المياه و51 % من استهلاك الكهرباء، مقارنة بالمعدل السائد في الدولة.

وأكد أن مدينة مصدر مركز رائد لمبادرات البحث والتطوير المعتمدة في أبوظبي، وتضم شركاء رئيسين ومشاريع رائدة في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير، كما تضم مؤسسات وشركات معنية بالنهوض بأجندة الاستدامة وقيادة الابتكار والتكنولوجيا.

عبدالله بالعلاء

وذكر أنه لتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال، أطلقت «مصدر» «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» لمساعدة الشركات الناشئة على تسريع نمو أعمالها.

وأضاف بالعلاء أن مدينة مصدر وجهة مثالية للعيش والعمل والترفيه.

وقال: إن مدينة مصدر تشهد حراكاً ملحوظاً في وتيرة التطوير العمراني.

وأضاف أنه تم في السنوات الأخيرة إنجاز مشاريع مهمة، منها «مجمع الاتحاد السكني المستدام» المؤلف من 11 مبنى، والذي يعد أول مجمع مستدام مخصص لطواقم الضيافة الجوية يحصل على التصنيف البلاتيني بنظام ليد LEED «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة».

وذكر أنه تم الانتهاء مؤخراً من إنجاز المرحلة الثانية من المجمع السكني، أحدث مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة مصدر، ويتألف من 365 وحدة سكنية و513 وحدة سكنية مخصصة للشركات تقع ضمن تسعة مبان سكنية عالية الأداء، ويضم المشروع مساحة مخصصة لمتاجر التجزئة تقدر بـ 5646 متراً مربعاً، فضلاً عن مجموعة من المرافق المجتمعية.

وأكد بالعلاء أن مدينة مصدر تلعب دوراً محورياً في التحول نحو اعتماد وسائل نقل ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتطبق معايير أكثر استدامة، وتلتزم شركة «مصدر» بتطوير وتنفيذ البنية التحتية للنقل المستدام ومشاريع التنقل الذكي في المدينة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع دائرة النقل وغيرها من الشركات العالمية.

وأضاف: قامت «مصدر» بتسيير أول حافلة ركاب مستدامة تعمل بالكهرباء بالكامل على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وشركة «حافلات للصناعة» ومقرها أبوظبي، وشركة «سيمنز الشرق الأوسط»، وتتسم الحافلة المستدامة بهيكل خفيف مصنوع من الألومنيوم، كما تم تزويدها ببطاريات لتبريد المياه وزيادة مدة عمل البطارية وتعزيز كفاءتها حتى أثناء ارتفاع درجة الحرارة الخارجية.