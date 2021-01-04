«عجمان الحرة» تنال تصنيف 5 نجوم لثمانٍ من خدماتها

عجمان (الاتحاد)

حصلت «منطقة عجمان الحرة» على تصنيف خمس نجوم لثمانٍ من خدماتها، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نظام النجوم للخدمات الرقمية الحكومية» الذي أطلقته «دائرة عجمان الرقمية»، بعد أن استوفت المعايير المنصوص عليها في هذا النظام.

ونالت المنطقة الحرة هذا التصنيف في الخدمة الرئيسة «التراخيص والعقود الإيجارية»، والخدمات الفرعية المندرجة تحت هذه الخدمة الرئيسية، ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تواصل فيه منطقة عجمان الحرة تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الإجراءات التنظيمية لأنشطة التجارة والأعمال والاستثمار وفق أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وأكد علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أنَّ «حصول باقة من خدمات المنطقة الحرة على تصنيف خمس نجوم يعكس تميُّز وكفاءة خدماتها الإلكترونية، ويشكل حافزاً لدفع مسيرة التحول الرقمي في عملياتنا، وتسريع وتيرة هذا التحول على صعيد منظومة العمل الحكومي في الإمارة والدولة عموماً».

وأضاف: «من خلال الارتقاء المستمر بإمكاناتنا الرقمية وتطوير خدماتنا الذكية ومنصاتنا الإلكترونية، نسعى إلى تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وإصدار الموافقات والتراخيص وفق أعلى معايير الموثوقية والكفاءة، بما يدعم مجتمع الأعمال المحلي على التوسع والنمو، ويُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات».