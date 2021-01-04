6 مشاريع تتأهل للاستفادة من «إشراقة»

عجمان (وام)

اعتمد مجلس سيدات أعمال عجمان - التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان - تأهل 6 مشاريع مشاركة في ختام البرنامج الوطني «إشراقة» لتحصل المتأهلات على دعم لتطوير واستدامة مشاريعهن ومنتجاتهن عبر المزايا التي يوفرها المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.

وأكدت آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان رئيسة اللجنة المنظمة للبرنامج الوطني «إشراقة»، نجاح البرنامج في دورته الأولى بمشاركة 31 مشروعاً توزعت على مجال الأمن الغذائي بواقع 18 مشروعاً، ومجال الصحة بـ 13 مشروعاً، مشيرة إلى أن المجلس حريص على توسيع دائرة المشاركة واستقطاب سيدات ورائدات أعمال لعرض مشاريعهن وأفكارهن.

وأكدت أن «إشراقة» في دورته الأولى وفّر منصة لاستعراض مشاريع صاحبات الأعمال والأفكار المبدعة والمرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة، بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات. وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تنظيم 12 ورشة عمل متنوعة على أيدي متخصصين من أصحاب الخبرات والمدربين المعتمدين في مجالات ذات صلة، استفاد منها 1113 مشاركاً ومشاركة.