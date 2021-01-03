«اقتصادية أبوظبي» تجيز لأصحاب المقاهي والمطاعم والمرافق السياحية تقديم الشيشة



أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لأصحاب المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية والخدمية بإعادة تقديم خدمة «الشيشة» على مستوى إمارة أبوظبي لمن يمتلك تصريح بها وذلك بناء على توجيهات لجنة إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث في أبوظبي الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وتقدم 323 منشأة تجارية خدمة الشيشة على مستوى إمارة أبوظبي منها 244 منشأة في أبوظبي و66 منشأة في منطقة العين و13 في الظفرة فيما بلغ إجمالي عدد العاملين في هذه المنشآت 2067 عاملاً.

وجاء في تعميم صادر عن الدائرة أن السماح بتقديم خدمة «الشيشة» على مستوى إمارة أبوظبي يتطلب من المنشآت الاقتصادية التي تمتلك تصريحا بها الالتزام الكامل بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن سلامة وصحة الأفراد من مرتادي المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية مشيرة إلى أن مخالفة تنفيذ ما جاء في التعميم سيترتب عليه سحب تصريح تقديم خدمة «الشيشة» وتحرير مخالفات بهذا الشأن.

واشترطت الدائرة في تعميمها على المنشآت المعنية إجراء فحص كوفيد-19 لكافة العاملين بشكل دوري كل 14 يوما وقياس درجات الحرارة لجميع العاملين والزبائن من مرتادي المقهى بشكل دوري خلال اليوم وعدم السماح للعاملين والمستهلكين بالدخول للمنشأة في حال تبين عليهم أية أعراض لكوفيد 19 والتشجيع على الدفع الالكتروني.

كما اشترطت الدائرة التأكد من عزل أو إغلاق الأبواب ما بين منطقة المدخنين وغير المدخنين والسماح بعدد 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع الالتزام بالتباعد بمسافة 2 متر بين الطاولات ووضع جميع إرشادات التوعية الخاصة بمناطق التدخين بشكل واضح في جميع أنحاء أماكن التدخين والتأكد من إتباع جميع متطلبات الأدلة الإرشادية المتعلقة بتنظيم التدخين وتدريب جميع العاملين في المقاهي على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجهت الدائرة في تعميمها بأهمية غسل اليدين للعاملين بشكل دوري قبل تقديم خدمة الشيشة وبعدها والالتزام باستخدام «الشيشة» من نوع البلاستيك فقط وذات الاستخدام لمرة واحدة مع الحرص على استخدام خراطيم الشيشة ذات استخدام لمرة واحدة (البلاستيك) وتكثيف دوريات النظافة في أماكن التدخين وعدم السماح بتجربة «الشيشة» قبل التقديم من قبل العاملين.

وشددت على أصحاب المنشآت الاقتصادية أهمية تعقيم مكثف للمنشأة التجارية خلال اليوم بشكل دوري مع تخصيص عمال نظافة عن طريق استخدام المعقمات المعتمدة من قبل دائرة الصحة وتوفير معقمات الأيدي في كافة الأماكن ومرافق المقهى (المداخل ودورات المياه مناطق الجلوس ومناطق التلامس وما إلى ذلك).

وأشارت اقتصادية أبوظبي في ذات السياق إلى أهمية ارتداء الأقنعة والقفازات لجميع العاملين في جميع الأوقات وتبديلها بشكل دوري خلال اليوم وارتداء الأقنعة والقفازات للمستهلكين في جميع الأوقات وإزالتها فقط عند الجلوس مع عدم السماح للمستهلكين بالدخول بدون الكمام.