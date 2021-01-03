السعودية تحتضن أكبر أفعوانية في العالم



الرياض (واس) بدأت شركة القدية للاستثمار، بالشراكة مع "إنتامين أميوزمنت رايدز" تصميم "رحلة الصقر"، إحدى معالم الجذب المميزة لمتنزه 6 فلاجز القدية - وهي مدينة ملاهي فريدة من نوعها من المقرر افتتاحها في المرحلة الأولى من القدية.

وتُعد "رحلة الصقر" أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم، حيث تمتد رحلتها لمسافة 4 كيلومترات تقريباً، وتتميز بمناورة غطس عمودية في وادٍ بعمق 200 متر، باستخدام تسارع محرك مغناطيسي (بتقنية LSM)، يحقق سرعاتٍ غيرَ مسبوقة تتجاوز 250 كم/ ساعة.

وسيتم تصميم "رحلة الصقر" بأطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم، يضم تلةً بمنحنى مكافئٍ يسمح بتجرِبَة بوزن فائق الخفة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار فيليب غاس: "يستمتع ما يصل إلى 20 راكباً في كل رحلة بمغامرة تستمر لثلاث دقائق تغمرها الإثارة التي توفرها أنظمة الدفع الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لمتنزه 6 فلاجز القدية ومنطقة الترفيه".

من المقرر أن يصبح 6 فلاجز القدية، الذي يغطي مساحة 32 هكتاراً (79 فداناً) ويضم 28 لعبة ووجهة ترفيهية عبر ست مناطق ذات طابع خاص المتنزهَ الترفيهيَّ الذي يحطم جميع الأرقام القياسية الترفيهية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

ويقع المشروع الذي تعود تسميته نسبة لدرب القدية أو أبالقد الأثري في جبال طويق، على بعد 45 كم من مدينة الرياض، كأكبر مدينة سياحية ترفيهية في العالم، حيث تتجاوز مساحة ديزني بضعفين ونصف.

ومن المتوقع أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنويا للاقتصاد السعودي، مستهدفا توفير حوالي 30 مليار دولار التي ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد.