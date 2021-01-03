«الاتحاد للطيران» تسيّر رحلات إلى 54 وجهة في يناير



تسيّر «الاتحاد للطيران» رحلاتها خلال يناير الجاري إلى 54 وجهة حول العالم، في وقت تضيف فيه إلى قائمة رحلاتها 4 وجهات، بدءاً من فبراير المقبل، ليصبح إجمالي وجهاتها 58 وجهة.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، إنها تستأنف رحلاتها إلى أثينا خلال الشهر الجاري في الـ 16 من يناير، وإلى إسطنبول في الـ 17 منه، فيما تشمل الوجهات الأربع التي ستستأنف الناقلة الرحلات إليها بدءاً من فبراير موسكو، وروما، وكازبلانكا، وسيشل.

ومن الوجهات الأوروبية التي تسير إليها الناقلة حالياً، لندن وميونيخ وباريس ومانشيستير وميلان وبروكسيل وأمستردام وفرانكفورت وجنيف وغيرها من المدن الأوروبية، أما الوجهات العربية فتتمثل في القاهرة وعمّان وبيروت والكويت ومسقط والبحرين، فيما استأنفت الناقلة رحلاتها إلى الوجهات السعودية وهي الدمام والرياض وجدة.

وفيما يتعلق بمنطقة شبه القارة الهندية، فالناقلة تسير رحلات إلى عدد من مدنها مثل أحمد آباد وحيدر أباد وإسلام أباد وكولومبو وتشيناي ودكا وكاراتشي وكوتشي ولاهور ومومباي، وعدد من المدن الأخرى في المنطقة.

أما في آسيا وأستراليا، فتحلق الناقلة إلى سيدني وملبورن وبانكوك وسنغافورة وكوالالمبور وشنجهاي وطوكيو وسيؤول وماليه وغيرها من المدن، وفي أميركا تسير الناقلة إلى واشنطن ونيويورك وشيكاجو، وتورونتو.