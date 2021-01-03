مليار درهم تداولات العقارات في دبي

بلغت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي نحو مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 233 مبايعة بقيمة 416.76 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 48.63 مليون درهم و223 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 368.14 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم وتلتها منطقة البرشاء الثانية بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في أم سقيم الثانية بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 521.79 مليون درهم منها 18 رهناً لأراض بقيمة 365.19 مليون درهم و47 رهناً لفلل وشقق بقيمة 156.6 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة مطار دبي الدولي بقيمة 72 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 88.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 14 مليون درهم.