«بتكوين» تتجاوز مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى

باريس (أ ف ب)

تجاوزت قيمة عملة «بتكوين» الافتراضية عتبة 30 ألف دولار، أمس، للمرة الأولى في تاريخها.

وقرابة الساعة 13,00 بتوقيت جرينتش، بلغت قيمة بتكوين نحو 31,50 ألف دولار، وفقاً لبيانات وكالة «بلومبرج».

وكانت قيمة هذه العملة الافتراضية تخطت عتبة 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر، وشارفت على الـ30 ألفاً في الأيام الأخيرة.

ورأى المحلل المستقل المقيم في ألمانيا تيمو امدن، مدير «امدن ريسرش»، أنّ «الرغبة في المخاطرة» في شراء هذه العملة المشفرة «لا تزال ثابتة». ورجّح «في ضوء دينامية الأسعار تسجيل مزيد من المستويات غير المسبوقة».

وبدأت هذه الطفرة نهاية أكتوبر الماضي بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة «بايبال» خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة. إضافة إلى هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإنّ صناديق استثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، على الرغم من الحذر الذي ساد مدة طويلة.

وقال تيمو إنّ «مستثمرين في القطاع الخاص لا يملكون الجرأة بعد على الاقتراب، ويفضّلون المراقبة».

وعلى الرغم من ذلك، كان محللو مصرف «جي بي مورجن» الأميركي رأوا مؤخرا أنّ «استخدام بتكوين من قبل المستثمرين التقليديين بدأ لتوّه»، وقارنوا هذه العملة الرقمية التي تتسم باللامركزية، بالذهب.

كما أنّ محللين في مصارف ذائعة الصيت في السوق الأميركية على غرار «سيتي» شرعوا مؤخراً في متابعة تقلبات قيمة هذه العملة المشفرة.

وشهدت قيمة بتكوين تقلبات واسعة النطاق. ففي 2017، قاربت قيمتها ألف دولار، ثم شهدت ارتفاعاً على مدار أشهر تالية قبل تحقيقها طفرة بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر من العام نفسه، تجسّدت بتضاعف القيمة أربع مرات.

وفي 18 ديسمبر 2017 ارتقت قيمتها إلى 20 ألف دولار، في حدث أعقبه تراجع الأسعار طوال عام 2018 واستقراره في النهاية عند ثلاثة آلاف دولار.