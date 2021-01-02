72.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 2020

يوسف العربي (دبي)

بلغ إجمالي قيمة مبيعات العقارات في دبي 72.49 مليار درهم خلال عام 2020، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وجاءت مبيعات العقارات عبر 35.43 ألف معاملة بيع، لتستحوذ الوحدات السكنية على ما نسبته 79.8% من إجمالي عدد المعاملات، عبر تسجيل 25.98 ألف مبايعة للوحدات خلال في الفترة من الأول من يناير إلى نهاية ديسمبر 2020.

وبلغت حصة المباني 22.49% من إجمالي عدد المبيعات العقارية في دبي خلال العام الماضي بعد تسجيل 7308 معاملات بيع، فيما بلغت حصة الأراضي 6.7% بمجموع 2199 معاملة بيع.

ووصلت قيمة الرهونات العقارية في دبي خلال عام 2020 إلى 87.39 مليار درهم، تمت عبر 12.98 ألف معاملة، حيث استحوذت المباني على الحصة الأكبر من عدد هذا النوع من المعاملات بمجموع 6099 معاملة رهن، تليها الأراضي بحصة 18.9% بمجموع 2460 معاملة رهن، ثم الوحدات السكنية بمجموع 10515 معاملة.

وسجلت قيمة الهبات 14.89 مليار درهم، تمت عبر 3033 معاملة حيث جاءت الوحدات السكنية في الترتيب الأول مستحوذة على ما نسبته 70.68% من عدد معاملات الهبات، تليها الأراضي بحصة 26.5% بمجموع 804 معاملات، ثم الأراضي بمجموع 244 معاملة بحصة 8% من إجمالي عدد المعاملات.