حرة الحمرية تضيف شركتين عالميتين إلى محفظة مستثمريها

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية لاستقطاب شركتين عالميتين من القارة الأفريقية متخصصتين بالصناعات البتروكيماوية.

الشركتان هما «جلوبال فيجين سبيشيلتي كيميكلز»، و«براود للمزلقات والشحوم». وتبلغ مساحة استثمار الشركتين في المنطقة نحو مليون قدم مربعة تشمل مصانع متخصصة ومستودعات مزودة بأحدث التقنيات.

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، إن انضمام الشركتين إلى المنطقة الحرة بالحمرية يعكس الثقة العالية التي تمتع بها إمارة الشارقة كوجهة أعمال لشركات المستقبل، مؤكداً أن الصناعات البتروكيماوية رافد أساسي لاستراتيجية التنويع الاقتصادي وخطط التنمية بالإمارة، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة بها عامل لدعم اقتصاد المعرفة.