«كهرباء ومياه دبي» تعزز خدمة التحقق من الاستهلاك

دبي (وام)

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي خواص مبتكرة لخدمة «طلب التحقق من استهلاك الكهرباء والمياه»، بالاعتماد على أحدث الأنظمة الخاصة بجدولة الموارد المتعددة وإدارة البيانات الرئيسية.

وأتاحت الهيئة للمتعاملين من خلال خاصية «الجدولة الآلية» الجديدة تحديد موعد زيارة الفريق الفني التابع للهيئة آلياً، وتتبع حالة طلبهم ما يعزز دقة مواعيد إجراء الفحص الفني، كما أضافت الهيئة خاصية «إعادة الاتصال الافتراضي» لتمكين المتعاملين من حجز موعد إعادة اتصال الهيئة بهم، من خلال قنوات الهيئة الذكية بما يتناسب مع أوقاتهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بمواصلة رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الرقمية والذكية المقدمة لجميع المتعاملين.