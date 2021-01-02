مسؤول عراقي: تصدير 2.9 مليون برميل يومياً بعد اتفاق «أوبك»

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت عن علاء الياسري مدير عام الشركة الوطنية لتسويق النفط في العراق قوله «بعد اتفاق أوبك، وتحديدا في هذا الشهر فإن كميات النفط المصدرة بلغت مليونين و900 ألف برميل يومياً وبإيرادات 4 مليارات و200 مليون دولار».

وقال إن اتفاق أوبك «أثر بشكل إيجابي في العراق».

وأضاف الياسري «كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يوميا».

وتابع قائلاً «الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير».