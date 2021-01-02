مصر: خطة لتعزيز الجذب السياحي





الأقصر (مصر)، (د ب أ)

كشف وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني أمس السبت عن خطة خاصة للترويج السياحي للمقاصد السياحية ببلاده خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيقوم بوضعها مكتب خبرة عالمي بحلول شهر يونيو المقبل.

وأشار العناني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على هامش افتتاح بعض المشروعات الأثرية في مدينة الأقصر، إن الخطة ستكون متنوعة وستتضمن رؤية خاصة للترويج السياحي داخل كل سوق سياحي، وتختلف ملامحها من بلد لآخر.

وأضاف أن عامل التشويق سيكون حاضراً عبر الاستفادة بما تشهده مصر من اكتشافات أثرية تثير دهشة العالم، مشيراً إلى أنهم يعملون خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا على الحفاظ على المنشآت السياحية، وتشجيع السياحة الداخلية عبر خطة تتضمن خفض تذاكر الطيران المحلي وربط المدن السياحية علي البحر الأحمر بمقاصد السياحة الثقافية بجنوب البلاد مثل الأقصر وأسوان.

وقال إن مصر تستقبل حالياً 10 آلاف سائح يومياً، وأن هناك طلباً سياحياً على مصر، موضحاً أن الاتحاد المصري للغرف السياحية، يجهز لاستراتيجية لتطوير السياحة في البلاد، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وأن تلك الاستراتيجية ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل المقبل.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران على خفض تذاكر الطيران لتصبح 1500 جنيه ذهاباً وإياباً للفرد من القاهرة إلى الأقصر بهدف تشجيع السياحة الداخلية المصرية، التي ساهمت خلال شهور الصيف في التخفيف من أزمة القطاع السياحي بالبلاد.

وأشار إلى خفض رسوم زيارة المناطق الأثرية للمصريين بنسبة 50%، وتأجيل فرض الزيادة التي كانت مقررة على تذاكر الزيارة للسياح الأجانب.

وأعلن العناني أن نسبة الإشغال السياحي في مدينة الأقصر بلغت 16%، وهي مرشحة للزيادة مع بداية موسم إجازات الجامعات والمدارس، وأن نسبة الإشغال من السياح الأجانب تبلغ 25% من نسبة الإشغال السياحي الحالية في الأقصر.

وكان العناني قام اليوم بافتتاح مشروع ترميم تماثيل الكباش الواقعة داخل معابد الكرنك، وحمايتها وتقوية نقوشها، وإعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول التي ظلت مغلقة لأكثر من 10 سنوات.

كما زار الوزير السوق السياحي في الأقصر، واستمع لمطالب أصحاب البازارات السياحية، واجتمع بممثلي القطاع السياحي، وناقش معهم خطط تشجيع السياحة الداخلية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح صحفي اليوم، إن المشروع تضمن ترميم وحماية 29 تمثالاً وإنقاذها من الدمار.



