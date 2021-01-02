«أودي» تعارض التمويل الحكومي لشركات السيارات

عارض رئيس شركة «أودي» الألمانية للسيارات، ماركوس دوسمان، التمويل الحكومي الإضافي لشركات السيارات، معتبراً ذلك غير مناسب.

وقال دوسمان، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم السبت، إن أزمة «كورونا» تلتهم أرباح القطاع، وأضاف: «لكن يمكن لجميع الشركات تقريباً - من مصنعين وموردين - النجاة من الإفلاس»، مشيراً إلى أن التقلص في إيرادات قطاع الضيافة والثقافة بسبب جائحة «كورونا» أسوأ بكثير، وقال: «هذا يؤلمني كثيراً. هذا هو الأمر المأساوي، لكن ليس من المأساوي أن يكون لدينا حجم مبيعات أقل بنسبة عشرة بالمئة».

وفي المقابلة، لم يُظهر دوسمان نفسه على أنه صديق رائع للسيارات الرياضية متعددة الأغراض المثيرة للجدل، حيث قال: «لست بحاجة إلى سيارة دفع رباعي، ولا أقود واحدة منها»، مشيراً إلى أن المركبات الكبيرة بدت في غير محلها في مراكز المدن الضيقة، مضيفاً أن «أودي» تطور خططاً جديدة لسيارات أقل ضخامة.



