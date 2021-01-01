فنادق الإمارات تسجل إشغالاً قياسياً مطلع 2021

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت معدلات الإشغال في فنادق الإمارات إلى مستويات قياسية، بالتزامن معاستقبال العام الجديد 2021، ووصلت إلى طاقتها القصوى لدى العديد من الفنادق، خاصة القريبة من مواقع المنتجعات الشاطئية والصحراوية، وفقاً لمديري فنادق.

وقال مديرو فنادق، إن القطاع الفندقي في الدولة، شهد خلال شهر ديسمبر الماضي موجة انتعاش هي الأفضل في عام 2020 الذي كان مليئاً بالتحديات بسبب جائحة كوفيد- 19، مؤكدين أن معدلات الإشغال خلاله تجاوزت في العديد من الفنادق مستويات ما قبل الجائحة المسجلة خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وقال محمود صقر، المدير التنفيذي لمنتجع جميرا زعبيل سراي، إن المنتجع يشهد معدلات إشغال مرتفعة تجاوزت مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي خاصة في فترة احتفالات رأس السنة التي حرص خلال المنتجع على مضاعفة الجهود لضمان الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالسلامة الصحية.

من جهته قال حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون، إن معدلات الإشغال ارتفعت بشكل قياسي خلال شهر ديسمبر، وبلغت ذروتها خلال احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أن تعدد المناسبات والعطلات خلال الشهر أسهمت بشكل كبير في تسجيل نسب إشغال تراوحت بين 85 إلى 97%، لافتاً إلى استفادة الفنادق الواقعة داخل المدينة والقريبة من مواقع احتفالات رأس السنة من الطلب القوي على الإقامة، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق الشاطئية.

موجة تحسن

ومن جانبه قال طانيوس صليبا، المدير الإداري للشركة المالكة لفندق جراند كوزموبوليتان دبي، إن قطاع الضيافة والفنادق في الإمارات يشهد موجة تحسن كبيرة، مشيراً إلى أن فندق جراند كوزموبوليتان البرشاء، والذي تم افتتاحه خلال شهر يوليو الماضي، استفاد بشكل كبير من الزخم الذي شهدته السياحة الداخلية، خلال الفترة الماضية في جذب المواطنين والمقيمين من مختلف أرجاء الإمارات، خاصة كونه مصنفاً ضمن فئة الخمس نجوم.

وأوضح أن الفندق يشهد نسب إشغال مرتفعة تصل إلى أكثر من 90%، مستفيداً من الطلب الكبير على دبي خلال فترة احتفالات رأس السنة وبداية العام الجديد، والتي أعد لها الفندق عروضاً خاصة تناسب الضيوف من داخل وخارج الدولة.

وأضاف طانيوس: «نحن نشهد ارتفاعاً في الحجوزات بشكل كبير، وهو أمر مبشرٌ ومشجعٌ بعودة قوية لما اعتدنا عليه من نسب إشغال مرتفعة»، مشيراً إلى ثقته باستفادة الفنادق من القرارات الأخيرة في أبوظبي المتعلقة بتخفيف القيود التي تم تطبيقها بسبب جائحة كوفيد-19».

وأشار طانيوس إلى أن خطة عمل العام الجديد تتضمن التركيز على السياحة الداخلية، واستقطاب المواطنين والمقيمين في الإمارات، والترويج في دول الخليج ودول أوروبا الغربية ورابطة الدول المستقلة، وفي دول الشرق الأوسط عامة.

السياحة الداخلية

وقالت منى عوني، مديرة إدارة التسويق في فندق فيرمونت باب البحر -أبوظبي إن الفندق سجل معدلات إشغال مرتفعة خلال شهر ديسمبر في الإقامة الفندقية والمطاعم خاصة خلال مناسبات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مشيرة إلى أن الطلب جاء بشكل رئيس من السياحة الداخلية، متوقعة أن تواصل معدلات الإشغال تحسنها، مع زيادة طلب من السياحة الدولية، بعد القرارات الأخيرة بالسماح باستقبال السياح الدوليين من جديد في أبوظبي.

إلى ذلك قال ربيع زين المدير العام لفندق ومنتجع فيرمونت الفجيرة إن المنتجع سجل مستوى مرتفعاً من الإشغال خلال شهر ديسمبر 2020، وخاصة خلال أيام العطلات والإجازات والأعياد واحتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى تفضيل العديد من سكان الدولة قضاء هذه المناسبات داخل الدولة والإقامة في المنتجعات والفنادق الشاطئية عن السفر للخارج في ظل استمرار قيود السفر في بعض الوجهات، وارتفاع حالات كوفيد-19 في العديد منها مع دخول فصل الشتاء، لافتاً إلى ارتفاع متوسط أسعار الغرف بنحو 40%.

التدفق الخارجي

ومن جانبه، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق إن معدلات الإشغال في فنادق المدينة، خلال شهر ديسمبر تراوحت بين 88% إلى 90%، مشيرا إلى ارتفاعها خلال مناسبات الأعياد واحتفالات رأس السنة لتصل إلى أكثر من 95%. بدعم الطلب الكبير من السياحة الداخلية وزيادة التدفقات من بعض الأسواق الخارجية.

وأشا إلى أن ارتفاع الطلب حفز المجموعة على دراسة زيادة أسعار الغرف خلال شهر يناير الجاري بهدف إعادة التوازن للأسعار.

بدوره قال مدحت برسوم، المدير العام لفندق كابيتول دبي، إن عودة الانتعاش للقطاع الفندقي في دبي مرة أخرى رغم جائحة كوفيد- 19 يعكس الجاذبة الاستثنائية التي تتمتع بها دولة الإمارات وقدرتها على التعامل باحترافية مع التحديات، مشيراً إلى أن فنادق المدينة بدأت تلمس الانتعاش الملحوظ في معدلات الإشغال خلال شهر ديسمبر الجاري التي ارتفعت إلى أكثر من 85% خلال فترات الأعياد واحتفالات رأس السنة، بالإضافة إلى مؤشرات الطلب المرتفع لحجوزات شهري يناير وفبراير 2021.