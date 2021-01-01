الإمارات تحتضن اثنتين من أهم 10 نوافير في العالم

يوسف العربي (أبوظبي)

تحتضن دولة الإمارات اثنتين من أهم وأكبر النوافير المائية على المستوى العالمي، وهما «نافورة النخلة» التي تحتل المركز الأول عالمياً، ونافورة دبي في منطقة برج خليفة التي جاءت في الترتيب الثالث. وتتصدر «نافورة النخلة» السباق العالمي لأهم النوافير في العالم، بارتفاع يصل إلى 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة، فيما جاءت نافورة دبي على مساحة 12 هكتاراً ليصل ارتفاع المياه إلى 150 مترًا. وتالياً نستعرض معالم وميزات أهم 10 نوافير على المستوى العالمي:

1- نافورة النخلة

أحدث نقطة جذب سياحية تم إطلاقها أمس في «نخلة جميرا»، وتوجت النافورة بلقب أكبر نافورة في العالم في «جينيس للأرقام القياسية».

وأطلقت «نخيل مولز» «نافورة النخلة، تحت شعار«بلوغ السحاب»، وتُطلق المضخة الخارقة الماء على علو 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة تشعّ بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح «ليد».

2- بانبو مون لايت

تقع في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، وتعد من أهم المعالم السياحية الجاذبة حيث تتواجد النافورة الموسيقية على شاطئ دادايبو، ويصل ارتفاع مياهها إلى 55 مترا، منطلقة من 1046 فوهة، ويوجد فيها 1148 ضوءاً، وباتت «بانبو مون لايت» التي تم افتتاحها في العام 2009 على مساحة 219 متراً مربعاً ثاني أكبر نافورة في العالم، بعد أن خطفت نافورة النخلة المركز الأول.

3- نافورة دبي

تم إنشاؤها على مساحة 12 هكتاراً من بحيرة منطقة «برج خليفة» في وسط مدينة دبي، وتتوسط مركز السياحة المزدحم بالمدينة، بين سوق البحر، وهو مركز تسوق على الطراز العربي، ودبي مول (ثاني أكبر مركز تجاري من حيث المساحة).

ويبلغ طول النافورة 900 قدم، ما يعادل مساحة ملعبين لكرة القدم، ويتميز تصميمها بخمس دوائر بأحجام مختلفة، وقوسين. ويمكن أن تنطلق المياه على ارتفاع 150 متراً (500 قدم) في الهواء.

4- ديان باغودا

تقع في مدينة شيان بالصين، وتمتد النافورة الموسيقية لحوالي 110.000 متر مربع، وظلت لسنوات الأكبر في قارة آسيا، وتحتوي النافورة على عدد ضخم من المضخات، ومن أطول الأحزمة الضوئية والمعدات الصوتية في العالم.

5- نافورة بلاجيو

تعد من أشهر المعالم السياحية في مدينة لاس فيجاس، وتقع أمام فندق «بيلاجيو» في مدينة لاس فيجاس الأميركية على بحيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 8 أفدنة، واكتملت أعمال البناء في«بيلاجيو فاونتن» في العام 1998، وظلت«أكبر نافورة في العالم» إلى أن تجاوزتها نافورتي دبي و«بانبو مون لايت» اللتين تم افتتاحهما في العام 2009. بلغت تكلفة إنشائها 40 مليون دولار، وصممت هذه النوافير على مقطوعات موسيقية مختلفة لتقدم عرضاً خفيفاً ومائياً كل 15 إلى 30 دقيقة.

6- نافورة «جيت ديو»

إحدى المقاصد السياحية الرئيسة في مدينة جنيف، وتعد من أكبر وأهم النوافير في العالم.

وتضخ النافورة 500 لتر من المياه في الثانية على ارتفاع 140 مترًا بوساطة مضختين، وتحتفظ بوجود 7000 جالون من الماء في الهواء بشكل دائم عند التشغيل.

7- نافورة ساحة القديس بطرس

تقع في مدينة الفاتيكان، وتعد واحدة من أكبر الساحات وأكثرها روعة في العالم، وتضم نافورتين ابتكرهما كارلو ماديرنو، وجيان لورينزو بيرنيني، لتزيين الساحة أمام الكاتدرائية الأثرية.

8- نافورة «مونتجويك السحرية»

تقع في حي «مونتجويك» في برشلونة وتم بناء النافورة، لمعرض برشلونة الدولي لعام 1929، صممها كارليس بوغاز. وتعد من أشهر مناطق الجذب السياحي في المدينة الإسبانية، وتتميز بألوانها الزاهية مع الضوء والموسيقى، والرقصات المائية. وتضخ حالياً 2600 لتر من المياه في الثانية في 3 بحيرات متصلة مع نظام تدوير المياه.

9- نافورة تريفي

من أكبر النوافير الأيقونة في روما وواحدة من الأشهر عالمياً، ويبلغ ارتفاعها 26.3 متر، وعرضها 49.15 متر، وتعد أجمل وأكبر وأقدم نوافير في العالم. نافورة تريفي في روما يبلغ ارتفاعها 85 قدماً، وعرضها 65 قدماً. الشكل المركزي هو تمثال المحيط والشلالات المائية تحته وتصب في حوض كبير.

10- ينبوع الثروة

أحدى أهم المقاصد السياحية في سنغافورة، وتعد من أكبر نوافير العالم من حيث المساحة، تم تصميم الحلقة البرونزية للنافورة بناءً على «هندوس ماندالا»، والتي تعني الكون وهي تمثيل رمزي للوحدة في الروح، وترمز أيضاً إلى المساواة والانسجام بين جميع الأعراق والأديان في سنغافورة.