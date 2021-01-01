ألمانيا تجني 2.7 مليار يورو من تجارة الانبعاثات

برلين (د ب أ)

جنت الحكومة الألمانية إيرادات بقيمة 2.7 مليار يورو من بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري خلال عام 2020.

وذكرت هيئة تداول الانبعاثات التابعة للمكتب الاتحادي لشؤون البيئة، أن إيرادات بيع حقوق الانبعاثات الكربونية تراجع بذلك بمقدار نحو نصف مليار يورو مقارنة بعام 2019. ومع ذلك، أعرب المكتب الاتحادي لشؤون البيئة عن رضاه عن الحصيلة، حيث قال رئيس هيئة تداول الانبعاثات، يورجن لاندجريبه: «على الرغم من التراجع الطفيف في الانبعاثات بسبب جائحة كورونا خلال فترة الإغلاق من مارس حتى مايو الماضي، إلا أن لدينا تطوراً مستقراً بوجه عام في أسعار حقوق الانبعاثات الأوروبية».