انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 5.4% في 2020

سول (د ب ا)

أظهرت بيانات صدرت أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 5.4% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد سجلت صادرات كوريا الجنوبية 512.8 مليار دولار في العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 7.2 على أساس سنوي لتسجل 467.2 مليار دولار، لتحقق البلاد فائضًا تجاريًّا بقيمة 45.6 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وهذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي تسجل في كوريا الجنوبية فائضاً، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وفي شهر ديسمبر، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 12.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 51.4 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 1.8%على أساس سنوي لتصل إلى 44.4 مليار دولار، لتسجل كوريا الجنوبية فائضا تجارياً شهرياً قيمته 6.9 مليار دولار.

وقد استمرت الصادرات الكورية في التباطؤ للشهر السادس في أغسطس، قبل أن تنتعش بنسبة 7.3% في سبتمبر، بسبب زيادة صادرات الرقائق الإلكترونية والسيارات.