"هواوي" ترفع ألعاب شركة تينسنت من منصة التطبيقات الخاصة بها

رفعت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية للإلكترونيات ألعاب شركة "تينسنت" القابضة من منصة التطبيقات الخاصة بها على الانترنت، في ظل الخلاف القائم بشأن التعاون بين العملاقين الصينيين.

وذكرت هواوي، في بيان رسمي على منصتها لتطبيقات الألعاب، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن قامت تينسنت بـ"تغيير كبير" يوم 31 ديسمبر بشأن طريقة تعامل الشركتين سويا، دون الاستطراد بشأن طبيعة هذا التغيير.





