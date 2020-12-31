المالية تمدد موعد تقديم إخطارات الأنشطة الاقتصادية إلى 31 يناير

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة المالية أمس عن تمديد الموعد النهائي الخاص بتقديم الشركات في دولة الإمارات الواقعة ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية لكل من التقرير والإخطار السنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها لمدة شهر كامل؛ وفي موعد أقصاه 31 يناير 2021.

وقالت الوزارة في بيان «يتوجب على جميع الشركات المشمولة بهذا القرار التأكد من تسجيل حساب لها ضمن وزارة المالية لتمكينها من الوصول إلى البوابة، وتقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً عبرها وفي موعد أقصاه 31 يناير 2021، حيث لن يتم منح أي تمديد إضافي للشركات المتأخرة». وكانت عملية تلقي إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية قد بدأت من خلال البوابة في الأول من ديسمبر 2020.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن هذا التمديد جاء في إطار دعم وزارة المالية لقطاعات الأعمال والشركات التي تأثرت بجائحة كوفيد- 19، وقال : عمدت الوزارة استثنائياً إلى توفير هذا التمديد للشركات لتقديم إخطاراتها وتقاريرها عن السنة المالية 2019 إلى نهاية يناير 2021، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير فرصة أكبر لقطاعات الأعمال لتلبية المتطلبات في الوقت المحدد.