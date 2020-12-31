أكد ترسيخ مكانة أبوظبي ثقافياً وسياحياً.. المبارك: نتطلع لمواصلة الترحيب مجدداً بالعالم

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «بالنيابة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أتمنى لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات والعالم أجمع أن يكون عام 2021 عاماً جديداً مليئاً بالنجاح والازدهار والإنجازات الجديدة. ونتطلع لمواصلة الترحيب مجدداً بالعالم في رحاب عاصمتنا، وهذا الهدف يتربع في صدارة أولوياتنا».

وأضاف المبارك بمناسبة حلول العام الجديد: «لقد شكل عام 2020 تحدياً استثنائياً وحافلاً بالتحديات التي واجهتنا جميعاً في مختلف القطاعات، وخاصة قطاعي الثقافة والسياحة. ومع ذلك، فخور جداً بروح العمل الجماعي والمرونة الاستثنائية التي أظهرها جميع أفراد المجتمع والشركاء من أصحاب المصلحة، وتفاني فريق عمل الدائرة، مما أدّى إلى تحقيق إنجازات ملموسة وملحوظة عالمياً على الرغم من هذه التحديات».

وقال معاليه: «على مدار العام، وضعنا متطلبات رفاهية جميع أفراد مجتمعنا والزوار وموظفينا في قائمة أولوياتنا، مما دفعنا إلى التفكير بشكل أكثر إبداعاً لضمان ترسيخ مكانة العاصمة كالوجهة العالمية الأكثر أماناً إلى جانب مكانتها كمدينة مبتكرة. لقد قدمنا حلولاً عززت من قدراتنا في تحويل محتوانا الثقافي رقمياً لإتاحة الفرصة أمام العالم لاكتشافه والتعرف عليه، ومحلياً، قمنا بفرض تدابير صارمة للصحة والسلامة على مستوى أبوظبي، والتي اكتسبت شهرة وإشادة عالمية».

وأضاف: «بينما نتطلع لاستقبال عام 2021، نؤكد أننا استفدنا من التحديات التي واجهتنا، واستلهمنا منها القدرة على الابتكار في مواصلة مسيرة النجاح. وها نحن نرحب بالزوار في إمارتنا مرة أخرى، مع الالتزام برؤيتنا المشتركة في ترسيخ سمعة أبوظبي كوجهة ثقافية وسياحية ترحيبية عالمية المستوى».

من جانبه، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «أتمنى لأفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وللجميع من حول العالم عاماً جديداً ملؤه الصحة والعافية والنجاح. وفيما نودع هذا العام، يمثل عام 2021 بالنسبة لنا بداية جديدة، ومرحلة مختلفة، وفرصة لتجديد التزامنا بتحقيق التميز على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية».

سعود الحوسني

وأضاف: «أنا فخور جداً بالإنجازات التي حققناها في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي العام الماضي، ولاسيما الالتزام الثابت الذي أظهره فريق عمل الدائرة في وضع رفاهية أفراد المجتمع في قائمة أولوياتنا. ومن أبرز إنجازاتنا إطلاق برنامج شهادة GoSafe، وإنشاء «المنطقة الآمنة» في جزيرة ياس استجابةً لحاجة الجمهور إلى ضمانات الصحة والسلامة. كما قدمنا حلولاً تكنولوجية ساهمت في حماية ورفاه موظفينا وشركائنا والمجتمع عموماً. على الرغم من التحديات التي واجهتنا، إلا أننا أطلقنا عروضنا الثقافية كتجارب افتراضية، إلى جانب تسجيل عدد من عناصر التراث الإماراتية في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي».

وقال الحوسني: «مع دخولنا العام الجديد بشعور متجدد من التفاؤل والعزم، وهو العام الذي يصادف أيضاً الذكرى السنوية الخمسين لأمتنا، تتطلع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى مواصلة العمل على ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة متنوعة عالمية المستوى».