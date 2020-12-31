«موانئ أبوظبي» تعزز ريادتها لقطاع التجارة والخدمات العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، عام 2020 بقائمة طويلة من الإنجازات اللافتة، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والتحديات اللوجستية الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على امتداد جميع القطاعات في كافة دول العالم، مسجلة نمواً ملموساً وتوسعاً كبيراً في أعمالها.

وأشاد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، بالإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2020، مؤكداً أن قدرات الشركة ومرافقها المتطورة مكنتها من المساهمة بفعالية في جهود مواجهة أكبر التحديات التي اعترضت الإنسانية في التاريخ القريب، وقال: «تعكس هذه الإنجازات اللافتة التزام قيادتنا الرشيدة وحرصها على دعم القطاع البحري والخدمات اللوجستية، الأمر الذي عزز المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على تخطي كافة الصعوبات، ومواصلة تحقيق أهدافها طويلة الأمد».

وأضاف: «نجحت استجابة موانئ أبوظبي السريعة للجائحة العالمية خلال أقل من عام في تحقيق التحول المنشود من كونها مؤسسة رائدة محلياً إلى جهة مؤثرة في تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية حول العالم».

من جانبه عبّر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، عن فخره الكبير بالإنجازات المميزة التي تم تحقيقها خلال عام 2020 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته بيئة الأعمال العالمية على مدار العام، لافتاً أن موانئ أبوظبي حافظت على مرونة أعمالها، وواصلت محفظتها الواسعة النمو والتطور، ونجحت في تأمين تدفق حركة التجارة العالمية، وتعزيز مرافق البنية التحتية، وتوفير خدمات جديدة سهّلت أعمال المتعاملين وأصحاب العلاقة.

وقال: «لقد ساهمت القرارات والخطوات الاستراتيجية الجريئة التي اتخذناها خلال عام 2020 في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد في قطاع التجارة العالمي، وإننا ملتزمون في موانئ أبوظبي بإحداث تحول كبير في عملياتنا لضمان تقديم تجارب وخدمات تجارية ولوجستية مميزة وغير مسبوقة».