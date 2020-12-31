تخفيض رأس مال «أسمنت الخليج»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، تخفيض رأس مال شركة «أسمنت الخليج» في النظام الإلكتروني لإدارة المقاصة.

وقال السوق في تعميم: «تم تحديث سجل مساهمي الشركة في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بتخفيض عدد الأسهم بنسبة 50% للمساهمين وذلك في محافظهم الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة كما في إغلاق يوم الأربعاء الموافق لـ 30 ديسمبر 2020». وكانت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت الخليج»، المنعقدة في شهر نوفمبر الماضي، قد وافقت على تخفيض رأس المال بنسبة 50% من 821.1 مليون درهم إلى 410.55 مليون درهم، عن طريق إلغاء (410.55 مليون سهم)، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2020.