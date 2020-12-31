جزيرة المارية تضيف مرافق ترفيهية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)- تعتزم جزيرة المارية، وجهة الأعمال والترفيه والحياة العصرية في أبوظبي، إضافة مجموعة من مرافق الترفيه والاستجمام والرفاهية على امتداد الجزيرة خلال عام 2021.

ويأتي هذا في إطار الرؤية الشاملة لتعزيز حضور ومكانة جزيرة المارية، حيث ستتم إضافة هذه الوجهات والمرافق الجديدة إلى الجهتين الشمالية والجنوبية للجزيرة، ما يتيح للمقيمين والزوار، التمتع بتجربة جديدة وسط أجواء مميزة من التسوق والترفيه والاستمتاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم جزيرة المارية: "نفخر بالإعلان عن مجموعة مشروعات تطوير جديدة ومتنوعة تم التخطيط لها بعناية في جزيرة المارية، مما سيوفر لمجتمع أبوظبي أفضل التجارب في مجال الترفيه والتسوق والاستمتاع. كما ستساهم هذه المرافق الجديدة في تمكين جزيرة الماريه من تحقيق تطلعاتها المستقبلية لتقديم فعاليات مجتمعية مخصصة، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي:«نحن فخورون برؤية مدى التوسع الذي تشهده جزيرة المارية، والذي سيعزز من مكانتها كوجهة مثالية للعمل ورفاهية العيش. وإننا في سوق أبوظبي العالمي، بدورنا كجهة تنظيمية مشرفة على الجزيرة نلتزم بتوفير بيئة أعمال متكاملة تمكن رواد الأعمال من الاستثمار والنمو في الإمارات والمنطقة وحول العالم، ،وإننا على يقين بأن التطور الذي تشهده جزيرة المارية سيسهم في زيادة جاذبية السوق كمنصة للأعمال ومركز مالي دولي».