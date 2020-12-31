مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال نصف مليون مسافر في الأسبوع الأول من العام الجديد

تستعد مطارات دبي لزيادة عدد الركاب المتوقع مرورهم عبر مطار دبي الدولي خلال الايام القليلة المقبلة خاصة في الفترة ما بين 1 إلى 7 يناير 2021.

وذكر عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي أنه من المتوقع أن يستخدم ما يقدر بنحو 545000 مسافر مطار دبي الدولي جزء كبير منهم يومي 2 و 3 يناير المقبل اللذان سيكونان أكثر أيام الأسبوع ازدحاما مع أكثر من 78000 مسافر مغادر.

وأضاف الشامسي أن متطلبات السفر تغيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب جائحة"كوفيد 19"، وتحث مطارات دبي بشدة جميع المسافرين على اتباع الارشادات المتبعة والتحقق دائما من شركة الطيران الخاصة بالمسافرين للحصول على معلومات حول متطلبات السفر الخاصة برحلاتهم والتأكد من المبنى الذي ستقلع منه او تصل اليه الرحلة قبل القدوم إلى المطار والاطلاع الكامل على متطلبات السفر للبلد المقصود بما في ذلك تقرير اختبار" بي سي آر" السلبي قبل بدء الرحلة والتأكد ارتداء الأقنعة الواقية للوجه مع المحافظة على التباعد الجسدي في المطار في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن الإرشادات الخاصة بالمسافرين تتضمن أيضا الامتناع عن السفر وطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من أي أعراض لـ" كوفيد 19" ، والتأكد من صلاحية وثائق السفر "جواز السفر والتأشيرة" قبل التوجه إلى المطار.

وأفاد الشامسي أن مطارات دبي تعمل بشكل وثيق مع شركائها بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية وحوالي 90 من أصحاب الامتياز في مجال الأغذية والمشروبات وسلطات الرقابة والصحة لضمان رفاهية وراحة العملاء.

ونوه أن مطارات دبي نفذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين وتشمل هذه التدابير وجود محطات معقم اليدين حول المطار وزجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري عن بعد وعلامات التباعد الاجتماعي وزيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقا للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.