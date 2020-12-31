أملاك للتمويل: بوابتك للاستثمار في دبي

لعبت أملاك للتمويل دورًا محوريًا في تقدّم وتطور قطاع التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وذلك من خلال مجموعة متنوعة من حلول التمويل العقاري المتخصصة والمطورة والتي تم اختيارها بعناية للعملاء، أسهمت أملاك في تمكين الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في امتلاك وتطوير العقارات. وقد رسّخت أملاك مكانتها البارزة في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية لما لها من دور أساسي في تعزيز نمو سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي إطار جهودها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، طوّرت أملاك مجموعة شاملة من منتجات وحلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مرّ السنين.

ويعتبر منتج "الإجارة" أحد منتجات الشركة الأكثر شيوعاً، والمعروف أيضًا باسم منتج التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ومن خلال منتج الإجارة، تقوم أملاك بشراء العقار من المطوِّر/ البائع وتأجيره للمتعامل لفترة زمنية متفق عليها وخطط سداد مرنة، مع التعهد ببيع العقار له في نهاية مدة التأجير. وتعتبر شركة أملاك الشركة الوحيدة في السوق التي توفر حلولاً تمويلية للعقارات السكنية والتجارية مع خدمات إدارة العقارات.

ويعدّ منتج "استثماري" من أملاك، منتج التمويل العقاري الأول من نوعـه في المنطقة الذي يوفر خيار الشراء من أجل التأجير، وهو مصمم خصيصاً للمستثمرين الذين يتطلعـون إلـى الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية الجاهزة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويوفر هذا المنتج المتخصص للمشترين حلّا متكاملًا منذ بدء عملية الشراء وحتى التأجير وخدمات الإدارة العقارية إلى جانب العديد من الخدمات القيّمة الأخرى، التي تشمل التأجير والتحقق من

المستأجرين، وفحص العقار، وتحصيل الإيجار، والتنسيق مع المطورين، وخدمات الصيانة، وغير ذلك الكثير. ويوفر "استثماري" حلولًا فعالة وتنافسية تلبي تطلعات السوق مع تمويل يصل لغاية 65% للعقارات الجاهزة.

ومن بين المنتجات الأخرى الرائدة التي تقدمها الشركة، هناك منتج "ضاعف محفظتك العقارية" الفريد المخصص لمالكي العقارات القائمة في الدولة، حيث تستفيد أملاك من حقوق الملكية للعقار القائم وتستخدم التمويل لتمكين العميل من شراء عقار ثانٍ حيث تتولى الشركة بنفسها إنجاز إجراءات العملية بالكامل بدءًا من اختيار العقار وصولاً إلى تأجيره.

من جهة أخرى، جرى تصميم منتج "تطوير" من أملاك خصيصاً للمستثمرين الذين يتطلعون لشراء عقارات سكنية وتجارية في مشاريع مستقبلية لاتزال قيد الإنشاء. ومع تمويل يصل إلى 50٪ بأكثر معدلات الربح تنافسية للعملاء المقيمين، يوفر برنامج "تطوير" باقة مجانية متكاملة لإدارة وصيانة العقارات. وتوفر الخدمة طرق سداد مرنة وباقات متخصصة، ما يجعلها جذابة للغاية بالنسبة للمستثمرين.

علاوة على ذلك، تقدم أملاك منتج "تمويل إنشاء عقار خاص" الذي يساعد الفرد أو كيان المؤسسي من غير المرخص لهم العمل كمطورين بتطوير مشروع عقاري بقصد بيعه أو تأجيره أو إشغاله بعد إنجازه. وتتمتع "أملاك" بخبرة عميقة في هذا القطاع غير المستغل بالشكل الكافي، ويمكن للمواطنين الإماراتيين ومواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والمؤسسات الاستفادة من هذا المنتج. حيث يستطيع العملاء الاستفادة من منتجين متخصصين هي: الإنشاء بغرض الإيجار، أو الإنشاء بغرض السكن مع تمويل ميسّر بسقف مرتفع يصل لغاية 70%. ويشمل المنتج مراجعة عقد الإنشاء وتدقيقه من قبل مهندس من "أملاك"، والذي يشارك بدوره في الإشراف على أعمال الإنشاء والتواصل بشكل مباشر مع المقاول خلال فترة الإنشاء.

وتقدم أملاك منتج "التأمين التكافلي على الحياة" الفريد من نوعه، والذي يوفر العديد من مزايا نمط الحياة وتغطية شاملة مقابل رسوم رمزية. ويغطي هذا المنتج تمويل المنزل بالكامل لمقدم الطلب في حالة الوفاة أو العجز الدائم أو الجزئي، إلى جانب تغطية تأمينية تكافلية للضرر الناتج عن الحروب أو الأعمال الإرهابية. كما يوفر هذا المنتج باقة شاملة من مزايا تغطية الحوادث الشخصية بما في ذلك تغطية محتويات المنزل والأثاث، ودخل الأسرة، والنفقات الطبية الناتجة عن حوادث، ومجموعة واسعة من مزايا التغطية التأمينية عند السفر الدولي ضمن منتج "لايف ستايل تكافل" مع كل تسهيلات تمويل منزل/عقار.

وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقدم أملاك للعملاء مزيدًا من الفرص للاستثمار بشكل خاص في العقارات الجاهزة والتي تتم صيانتها جيدًا من قبل أملاك، ويمكن للعملاء أيضاً شراء العقارات بخطة دفع سهلة بأقساط شهرية أو ربع سنوية لمدة تصل إلى ست سنوات، مما يسهل الوصول إليها للجميع.

وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم أملاك بمواصلة دعم وتنمية القطاع العقاري في دولة الإمارات، حيث تستمر في بذل جهود حثيثة للتفوق على المعايير التي وضعتها وتزويد العملاء بمنتجات تمويل عقاري غير مسبوقة عبر تمكينهم من الحصول على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المناسبة لهم في كل وقت ولأي استثمار.

لمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات شركة أملاك، يمكنكم زيارة www.amlakfinance.com، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني sales@amlakfinance.com

يخضع تقديم المنتجات والخدمات الموضحة أعلاه لتوفر شروط أهلية العميل وشروط وسياسات الخدمة والقوانين واللوائح المعمول بها. قد تطبق الرسوم و/أو معايير التمويل.

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