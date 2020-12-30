الاتفاق الأوروبي- الصيني.. اختبار لانفتاح بكين





عاطف عودة (الاتحاد)

بعد سبع سنوات من المفاوضات، توصل الاتحاد الأوروبي والصين اليوم الأربعاء إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول الاستثمارات، تأمل بروكسل أن يشكّل فرصة لتحقيق مكاسب.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذا الاتفاق، الذي يستغرق إنجازه والمصادقة النهائية نحو عام، له أهمية اقتصادية كبرى، خاصة إن التزمت بكين بتوفير مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الأسواق لمستثمري الاتحاد.

وحسب الإحصائيات، واصل الاستثمار الصيني المباشر في الاتحاد الأوروبي انخفاضه، إذ تراجع عام 2019 بنحو 33% إلى 12 مليار يورو مقارنة بـ18 مليار يورو عام 2018، أي أنه هبط إلى مستويات عام 2013، ويتماشى هذا الانخفاض مع المسار الهبوطي للاستثمار الصيني المباشر عالميا منذ عام 2016.

ضمانات صينية

ويؤكد الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، أن الاتفاق يفرض على بكين إعطاء ضمانات لطمأنة الاتحاد الأوروبي عبر وضع حد لقواعد تفرض نقل التكنولوجيا، ويعزز احترام الملكية الفكرية، ويشدد التزامات بكين البيئية، ويعالج قضية الدعم الحكومي للشركات.

ويتوقّع أن يمهد الاتفاق الطريق أمام الشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية لا سيما قطاعات السيارات الكهربائية والصحة والاتصالات والمالية، وفي المقابل يفتح أسواق الطاقة المتجددة الأوروبية أمام بكين.

تعهدات أوروبية

وعلى الجانب الآخر، فإن الاتفاق يشكل برهاناً على انفتاح الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وجديتها في الترحيب بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وبموجب الاتفاق، تلقت الشركات الصينية تعهدات ملزمة بالوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق استثماري جديد، في حين تفتح الصين قطاعها المالي وقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للتكتل الذي يضم 27 دولة.

وقالت لي يونغ جي نائبة مدير إدارة المعاهدات والقانون بوزارة التجارة الصينية في إفادة إعلامية في بكين إنه رغم أن سوق الاستثمار الأوروبية مفتوحة نسبيا، فإن الاتحاد يقدم للشركات الصينية بموجب الاتفاق تعهدات ملزمة قانوناً بالوصول إلى السوق.

لكن مسؤولاً أوروبياً اعتبر أن الاتفاق يسمح لدول أعضاء في الاتحاد بأن تمنع أحادياً الشركات الصينية من دخول أسواقها لأسباب تتعلق بحماية الأمن القومي.

وأضافت لي أنه جرى التوصل لتوافق حول مسائل مثل الطاقة والشركات المملوكة للدولة والشفافية بشأن الدعم ونقل التكنولوجيا ووضع المعايير والإنفاذ الإداري والتنظيم المالي، مؤكدة أن الاتفاق يتضمن أيضا بنودا تتعلق بمسائل البيئة والعمالة.

معايير العمالة

ولطالما سعت أوروبا إلى إفساح المجال بشكل أكبر للشركات الأوروبية لدخول الأسواق الصينية الكبرى، لكن عدم تقيّد بكين بالمعايير الدولية للعمالة شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

وترى بروكسل أن الاتفاق الشامل بشأن الاستثمارات هو الأكثر انفتاحا من قبل الصين التي خفّضت العوائق أمام الشركات الأوروبية، وعزّزت فرص المنافسة وشددت قواعد حماية البيئة.

وتؤكد أن الصين التزمت «للتنفيذ الفاعل لقواعد منظمة العمل الدولية التي سبق أن صادقت عليها «والعمل من أجل المصادقة على الاتفاقات الأساسية (للمنظمة)، بينها تلك الخاصة بالعمل القسري».

وأصبحت الصين في الربع الثالث من عام 2020 أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي متخطية في ذلك الولايات المتحدة بعدما أعاقت جائحة كوفيد-19 عجلة الاقتصاد الأميركي فيما استعاد الاقتصاد الصيني زخمه.

وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي 560 مليار يورو، حيث قدرت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين بـ362 مليار يورو، بينما بلغت صادرات دول الاتحاد للصين 198.3 مليار يورو.

إعادة التوازن

وقال التكتل إن الاتفاق الذي بدأ التفاوض بشأنه في عام 2014، يمهّد الطريق أمام إعادة التوازن على صعيد تعامل بروكسل وبكين مع المستثمرين.

وقال نائب رئيسة المفوضة الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس «علينا أن نبقى واقعيين: هذا الاتفاق لم يقدّم حلاً لكل التحديات التي نواجهها المرتبطة بالصين، وهي كثيرة».

وتدارك «لكنه يقيّد الصين بالتزامات في الاتجاه الصحيح أكثر من أي وقت مضى».

التشاور مع الحلفاء

لكن من شأن إنجاز الاتفاق في نهاية العام أن يثير استياء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يستكمل استعداداته لتولي الرئاسة آملا التنسيق مع حلفائه الغربيين.

بيد أن الاتحاد الأوروبي يصر على أن الاتفاق مع بكين لن يؤثر سلبا على العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة، ويعتبر أن الاتفاق يوازي جزئياً «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري الذي أبرمه ترامب مع بكين في يناير.



