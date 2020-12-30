فعاليات سياحية واحتفالات تضيء سماء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وحملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) مؤخراً، تتلألأ في سماء دولة الإمارات بمجموعة متنوعة من الفعاليات وأطول احتفالات الألعاب النارية مع استقبال العام الجديد 2021.

وستقام احتفالات هذا العام 2021 مع تطبيق كافة إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19» مع الحرص على توزع الفعاليات في أماكن مختلفة في كل إمارة، تجنباً للتزاحم.

أحمد الفلاسي

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حملة «أجمل شتاء في العالم» تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وفعاليات السياحة والترفيه الشتوية في دولة الإمارات لهذا العام، حيث تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين بالدولة إلى إعادة اكتشاف تفرد وجمال المقاصد السياحية بالدولة وتنوعها وامتدادها على إمارات الدولة كافة.