عمليات بيع تضغط على الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

تعرضت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، لضغوط بيع تزامنت مع عمليات بيع طالت معظم الأسهم القيادية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين، لتسجل القيمة السوقية للأسهم المحلية خسائر بلغت قيمتها 2.9 مليار درهم.

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية الجلسة بنحو 0.21%، مسجلاً مستوى 5088 نقطة عبر تداول 91.3 مليون سهم، بقيمة 396.4 مليون درهم.

كما انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.27%، ليبلغ مستوى 2517 نقطة، حيث جرت تعاملات بحجم 109.2 مليون سهم، بسيولة قيمتها 145.1 مليون درهم.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنحو 0.82%، وسهم «داماك» 3.78%، وسهم «أرامكس» 0.22 %، و«دي اكس بي» 4.39%.

وخسرت القيمة السوقية لأسهم دبي 540 مليون درهم، بعد أن سجلت أمس 343.1 مليار درهم، مقابل 343.65 مليار درهم في الجلسة الماضية، فيما فقدت أسهم أبوظبي 2.3 مليار درهم، بعد أن بلغت مع نهاية التعاملات نحو 728.9 مليار درهم، مقابل 731.28 مليار درهم في الجلسة الماضية.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض سهم «الواحة كابيتال» بواقع 1.79%، وسهم «اتصالات» 1.16%، وسهم «طاقة» 0.7%، وسهم «أبوظبي التجاري» 0.16%.