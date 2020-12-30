«أبوظبي الأول» يطبق مشروع المباني الذكية

دبي (الاتحاد)

وقع «اتصالات ديجيتال» وبنك أبوظبي الأول أمس شراكة استراتيجية، تهدف لتزويد البنك بنظام المباني الذكية المدعم بتقنية إنترنت الأشياء والمرتكز على السحابة. وبموجب هذه الشراكة، يزود هذا النظام بنك أبوظبي الأول بإمكانية الحصول على الخدمات وسهولة إدارتها في أي وقت ومكان لمختلف العمليات والخدمات التي يقدمها بنك أبوظبي الأول.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها التطبيق الشامل لنظام إدارة المباني الذكية بتقنية إنترنت الأشياء في أي من مصارف الدولة. وسيتم تطبيقه في المباني ومراكز البيانات التابعة لبنك أبوظبي الأول، حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات البنك من خلال ربط النظام الحالي بمنصة إنترنت الأشياء المتطورة التي أسستها «اتصالات» وتستضيفها على خدماتها السحابية. وتضم هذه المنصة مجموعة متطورة من التطبيقات.

إلى ذلك، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»: «سنزود بنك أبوظبي الأول بالأنظمة التي تندرج تحت إطار الحلول العمرانية الذكية. ومن خلال استخدام منصة المباني الذكية بتقنية إنترنت الأشياء المرتكزة على الخدمات السحابية، يمكن تحقيق الدمج الكامل لكافة الأصول والأنظمة التابعة لمنشآت البنك ضمن منصة واحدة، وتوفير الدخول السهل والآمن في أي وقت ومكان ولمختلف العمليات التابعة للبنك»، مؤكداً أن هذه المنصة تسهم في تحقيق الكفاءة في الصيانة والعمليات، والحد من التكاليف ذات الصلة إذ يمكن إدارتها من قبل فريق مكون من المهندسين والمختصين بالطاقة لدى مركز التحكم المدعم بتقنية إنترنت الأشياء في «اتصالات» والذي يعمل على مدار الساعة.

من جانبه، أفاد فيكاس أناند، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع العمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «أثبتت التكنولوجيا أنها ممكن رئيس لأعمال بنك أبوظبي الأول، ويسرنا أن نكون السبّاقين من حيث تبني أحدث التقنيات في القطاع المصرفي لدولة الإمارات».