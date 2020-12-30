«لولو» يطلق عروض الـ 12 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق مجموعة «لولو»، عروض تسوق حصرية لمدة 12ساعة فقط، بمناسبة الذكرى السنوية لعروض الحدث الكبير في يوم 31 ديسمبر.

وقالت المجموعة في بيان أمس: «يمكن للمتسوقين تحميل تطبيق تسوق لولو من متجر التطبيقات، ومن ثم تصفح العروض المتنوعة على مختلف الأصناف».

وأضافت: «لجميع المتسوقين الذين يحبون صفقات اللحظات الأخيرة خيارات غير محدودة على التطبيق والموقع الإلكتروني، حيث تتوفر كل منتجات العلامات التجارية الشهرية للإلكترونيات، الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وجميع المستلزمات الضرورية بخصومات كبيرة. بالإضافة إلى خصم 20% لكل الحاملين لبطاقات ماستركارد لولو مع بنك دبي الإمارات الوطني وبنك أبوظبي التجاري».

ستتوفر صفقات العروض الحصرية لمدة 12 ساعة فقط في يوم 31 ديسمبر 2020 ابتداءً من الساعة 12 منتصف الظهيرة إلى الساعة 12 ليلاً. تشمل عدداً كبيراً من العروض على مختلف الأصناف. تصفحوا الموقع الرسمي لمتاجر اللولو عبر الرابط www.luluhypermarket.com وتسوقوا بكل راحة من المنزل.