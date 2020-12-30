«اقتصادية عجمان» تطلق مبادرات لاستشراف المستقبل

عجمان (وام)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مبادرتي «لنتعلم الاستشراف» و«مستقبل عملي» ضمن خطة استشراف المستقبل، وذلك بهدف بناء التميز في العمليات المؤسسية، وتطوير الممارسات الاستشرافية.

وقال عبد الله الحمراني مدير عام الدائرة: إن مبادرة «لنتعلم الاستشراف» تهدف إلى رفع وعي وكفاءة العاملين باستشراف المستقبل، وقدرتهم على فهم أدوات الاستشراف.

وأوضح أنها تساهم في تحديد التوجهات العالمية الخاصة بمستقبل كل وظيفة من وظائف الدائرة، وتحديث الوظائف الحالية لتكون أكثر ملائمة للمستقبل، وبناء خطة لتطوير مهارات العاملين وإكسابهم مهارات جديدة، بهدف رفع الجهوزية للخمسين عاماً المقبلة.