زيادة الصادرات وتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت إلى3.6‭ ‬ مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر من 3.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق عليه.

وأضافت أن صافي واردات الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 764 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر إلى 493.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 273 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لارتفاع قدره 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع مقابل توقعات لزيادة قدرها 0.5 مليون برميل.