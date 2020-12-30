الذهب يستقر ونزول الدولار يحد من الخسائر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث وافقت بريطانيا على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا وهو ما عزز شهية المخاطرة، فيما حد تراجع الدولار من خسائر المعدن النفيس خلال معاملات العطلة الضعيفة.

وبحلول الساعة 10.17 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وبلغ 1878.52 دولار للأوقية (الأونصة). كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1883 دولارا للأوقية.

وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أو تشاينا إنترناشونال «لديك الأنباء عن اللقاح التي هي إيجابية بعض الشيء (بالنسبة للاقتصاد) لكن الدولار لا يزال متراجع كثيرا بعد الموافقة على التحفيز المالي الأميركي».

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين، إذ نحى المتعاملون جانبا قرار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بإرجاء اقتراع على زيادة مساعدات للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 إلى ألفي دولار.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 26.26 دولار للأوقية، وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 1060.04 دولار وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 2332.04 دولار.

