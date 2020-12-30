صعود أسهم أوروبا وسهم «أسترا زينيكا» يربح



صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد موافقة بريطانيا على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا، فيما عززت آمال مساعدات مالية أميركية إضافية وجهود تطعيم ضخمة الآمال، بأن يحقق الاقتصاد العالمي تعافيا قويا في العام المقبل.

وبحلول الساعة 08.10 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عشرة أشهر والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم أسترا زينيكا 1.3 % بعدما قفز في وقت سابق من الجلسة 3.3 % ترقباً لإعلان نبأ الموافقة على اللقاح. وقالت الشركة إن الترخيص لنظام تطعيم على جرعتين وإنه جرت الموافقة على اللقاح للاستخدام الطارئ حيث تواجه بريطانيا سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وساد الفتور أداء معظم أسواق المنطقة نظرا لقلة أحجام التداول في فترة العطلة. واستقر المؤشر داكس الألماني فيما نزل المؤشران الفرنسي والإسباني 0.1 % لكل منهما.

وارتفع سهم أونيكاخا بأكثر من اثنين بالمئة فيما تراجع سهم ليبربنك 3.6 % بعدما أعلنا عن اتفاق ينطوي على أسهم بالكامل سيسفر عن إنشاء خامس أكبر بنك إسباني بأصول بنحو 110 مليارات يورو (134.71 مليار دولار).