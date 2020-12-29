1.39 مليار درهم قيمة عقود وقعتها «إمباور» في 2020

دبي (الاتحاد) ‬

خلال ‬عام ‬2020، ‬وقعت ‬مؤسسة ‬الإمارات ‬لأنظمة ‬التبريد ‬المركزي «‬إمباور»‬، ‬أكبر ‬مزوّد ‬لخدمات ‬تبريد ‬المناطق ‬في ‬العالم، ‬عقوداً ‬بقيمة ‬1.39 ‬مليار ‬درهم، ‬شملت ‬بناء ‬محطات ‬تبريد ‬مناطق ‬جديدة، ‬وتوسيع ‬شبكة ‬أنابيبها، ‬وعقوداً ‬لإنشاء ‬غرف ‬تبادل ‬الطاقة ‬الحرارية، ‬وإنشاء ‬أنظمة ‬تخزين ‬الطاقة ‬الحرارية‬، ‬وشراء ‬الأنابيب، ‬وشراء ‬العدادات، ‬وأنظمة ‬الذكاء ‬الاصطناعي، ‬وتوسعة ‬نظام ‬الفوترة، ‬وزيادة ‬الطاقة ‬الاستيعابية ‬لتخزين ‬البيانات، ‬وأعمال ‬أخرى ‬ذات ‬الصلة ‬منها ‬الخدمات ‬الاستشارية، ‬والتصميم.

وأوضحت الشركة أنها وفي إطار خططها الاستراتيجية المدروسة، زادت استثماراتها في البنية التحتية لمشروعاتها وأصولها خلال العام الجاري مقارنة بالعقود التي قامت بترسيتها في العام الماضي بنسبة 23%، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، والتي تساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن المؤسسة تشهد نمواً متزايداً ومتسارعاً في الطلب على خدمات تبريد المناطق في ظل الخطط والاستراتيجيات الطموحة التي اعتمدتها لتتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى التحول لاقتصاد أخضر‏‭«‬، مؤكداً ‬أن «‬إمباور ‬تمتلك ‬76% ‬من ‬سوق ‬تبريد ‬المناطق ‬في ‬مدينة ‬دبي ‬وسط ‬تزايد ‬في ‬عدد ‬ونوعية ‬المباني ‬والمشاريع ‬الجديدة ‬التي ‬تسعى ‬للحصول ‬على ‬خدمات ‬تبريد ‬المناطق، ‬ما ‬يجعل ‬من ‬البدهي ‬توسيع ‬الرقعة ‬الجغرافية ‬التي ‬توجد ‬فيها ‬محطات ‬المؤسسة ‬وشبكاتها».

وتوقعت الشركة أن يشهد عام 2021 زيادة في عدد المتعاملين والعقود المبرمة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء عدة محطات تبريد جديدة، والتوسع في شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق؛ تزامناً مع مواصلة السوق العقاري إنجاز مشاريع تساهم في ارتفاع الطلب على الخدمات.‬ كما ‬ستنتهي ‬الشركة ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬العام ‬الجديد ‬من ‬أعمال ‬الإنشاء ‬لمقر ‬المبنى ‬الرئيس ‬الجديد ‬للشركة ‬في ‬منطقة ‬الجداف ‬في ‬دبي، ‬بالإضافة ‬إلى ‬إبرام ‬عقود ‬عدة، ‬من ‬أهمها ‬اتفاقيات ‬لشراء ‬معدات ‬تبريد ‬جديدة.