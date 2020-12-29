«الاتحاد للطيران» تخطط لتشغيل رحلات إجلاء من السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد متحدث باسم «الاتحاد للطيران» استمرار الناقلة الوطنية في تعليق رحلاتها من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية. في وقت تخطط فيه الشركة «لتشغيل رحلات الإجلاء من الرياض، وجدة والدمام لغير السعوديين في الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة».

ويأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية للمسافرين والدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية.