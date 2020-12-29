«طيران الإمارات» ترتقي بتجربة طائرة A380

دبي (الاتحاد)

كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن منتج مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديد وتحسينات شاملة في جميع المقصورات على أحدث طائراتها A380، لترتقي بالتجربة المتميّزة على هذه الطائرة إلى آفاق جديدة.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «أدخلنا مزيداً من التحسينات على طائرة الإمارات A380 التي توفر واحدة من أكثر تجارب السفر جاذبية. وفي الوقت الذي تركّز ناقلات أخرى على تقليص النفقات، فإن (طيران الإمارات) تعمل لإطلاق المنتجات والخدمات التي أجبرتنا احتياطات الجائحة على تعليقها مؤقتاً وتقديم عروض وتحسينات جديدة».

وكانت «طيران الإمارات» قد تسلّمت في الأسبوع الماضي من منشأة إيرباص في هامبورغ أحدث طائرة A380.

وسوف تُجهّز طلبيتها المتبقية من A380، المكونة من 5 طائرات والتي ستتسلمها خلال عامي 2021 و2022، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

كما سيتم أيضاً تجهيز بعض طائرات البوينج 777X التي من المقرر أن تنضم إلى الأسطول اعتباراً من عام 2023، بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وقال كلارك: «نحن على ثقة من أن درجتنا السياحية الممتازة ستضع بصمتها كعرض ممتاز ومتميز. وإلى أن يتوافر لدينا عدد مناسب من المقاعد لطرحه في السوق، فإننا نعتزم تقديم تجربة الدرجة السياحية الممتازة كترقية مجانية لعملاء (طيران الإمارات). كما أننا سنشغّل أحدث طائراتنا من طراز A380 على مسارات مختلفة، حتى يتمكن عملاؤنا من تجربة أحدث عروضنا في جميع الدرجات».