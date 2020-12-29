«الطيران المدني» و«الاتحادي للتنافسية» يناقشان «تقرير تنافسية السفر والسياحة العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ورشة عمل افتراضية حول «تقرير تنافسية السفر والسياحة العالمية»، قدمها خبراء وباحثون من المنتدى الاقتصادي العالمي؛ بهدف تنسيق الجهود الوطنية بين المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، في تعزيز ثقافة التنافسية والتوعية بمنهجية تقرير تنافسية السفر والسياحة وأهميته، ومناقشة التحديات المستقبلية، وطرح حلول مبتكرة لتخطيها والتخطيط لاستراتيجيات طويلة المدى، من شأنها تطوير قطاعي السياحة والسفر في دولة الإمارات، وتعزيز قدرتهما التنافسية على الصعيد العالمي.

وتناولت الورشة مواضيع أهمها تقديم نظرة عامة على مؤشر تنافسية السفر والسياحة، بما في ذلك الإطار والمنهجية والمصادر، وأهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في تعزيز جهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، من حيث توفير البيانات الدقيقة والمحدّثة لدعم ملف تنافسية دولة الإمارات، كما شكلت ورشة العمل منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، مما أتاح تبادل الأفكار التي من شأنها تحسين بيئة السفر والسياحة في الدولة.