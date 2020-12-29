شراكة بين «إكسبيرينس هب» و«تريب دوت كوم»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت شركة «إكسبيرينس هب»، التابعة لشركة «ميرال» - المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، شراكة حصرية مع «تريب دوت كوم» مزود خدمات السفر الإلكتروني الرائد في الصين، لتطوير الأعمال في الصين لمدة 18 شهراً، بهدف رفع نسبة السياح القادمين من الصين إلى جزيرة ياس.

ويعد هذا أول تعاون لتطوير الأعمال في الصين بهدف الترويج لجزيرة ياس، حيث ستشهد الشراكة عمل الجهتين وفق برنامج منظم يركز على المشاركة والتدريب والتحفيز لوكلاء «تريب دوت كوم» وشركاء المبيعات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ولاء الموظفين لجزيرة ياس لرفع نسبة السياح القادمين من الصين، ودعم انتعاش قطاع السفر والسياحة. وتم إطلاق البرنامج خلال فعالية «أسبوع جزيرة ياس» التي استمرت 3 أيام في مقر «تريب دوت كوم» في الصين، بحضور 100 موظف من المبيعات والتسويق ومركز الاتصال، لتعزيز معرفة الموظفين في الشركة بجزيرة ياس. وقالت أماندا وانج، المدير العام للوجهات والعلاقات الحكومية: «تهدف الفعالية إلى تعزيز العلاقة بين مجموعة تريب دوت كوم وإكسبيرينس هب وإشراك موظفينا في هذا البرنامج».

وقال ليام فندلي، المدير العام لـ«إكسبيرينس هب»: «هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز ولاء الموظفين لجزيرة ياس، وزيادة الزيارات القادمة من الصين إليها».