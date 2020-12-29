دولة آسيوية تنضم لنادي الدول المنتجة للنفط

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين اليوم أن المملكة استخرجت النفط للمرة الأولى من مياهها الإقليمية، في خطوة طال انتظارها في هذه الدولة التي تعتبر من أفقر دول جنوب شرق آسيا.

وقال هون سين «تم إنتاج أول قطرة نفط» قائلا إنه «نجاح آخر لاقتصاد كمبوديا».

وأضاف في رسالة على فيسبوك «عام 2021 آت تلقينا هدية ضخمة لبلدنا، أول إنتاج نفطي على أراضينا».

كذلك، استبعد هون سين، وهو في السلطة منذ 35 عاماً، المخاوف المرتبطة بالاستخدام الشفاف والحكيم لهذه الثروة الجديدة، وأكد أن هذه «نعمة» للكمبوديين «وليست لعنة كما قال بعض الأشخاص ذوي النيات السيئة».

وتم استخراج النفط الخام من منطقة قبالة ساحل سيهانوكفيل (جنوب).

وتستغل تايلاند وماليزيا المجاورتان الموارد الهيدروكربونية لخليج تايلاند منذ الثمانينات.

وقد تخلّفت كمبوديا عن الركب رغم أن شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة رصدت احتياطات النفط الأولى للبلاد في وقت مبكر من عام 2005.

لكن الحكومة الكمبودية و«شيفرون» فشلتا في النهاية في التوصل إلى اتفاق على طريقة تقاسم الموارد. ووقعت بنوم بنه أخيرا عقدا في عام 2017 مع شركة «كريس إنرجي» السنغافورية.

وتملك المجموعة السنغافورية حاليا 95% من الامتياز حيث يتم استخراج النفط والبقية مملوكة للحكومة. تتوقع الشركة في شكل مبدئي أن يبلغ أقصى إنتاج يومي 7500 برميل، وهو رقم متواضع مقارنة بالإنتاج في تايلاند وفيتنام.

لكن الإيرادات قد تكون كبيرة بالنسبة إلى الحكومة التي قدرت في عام 2017 أنها قادرة على تحقيق عائدات لا تقل عن 500 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من المشروع.