اليورو لأعلى مستوى خلال عامين أمام الدولار

سجل اليورو أعلى مستوى له خلال أكثر من عامين أمام الدولار اليوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المستثمرين للعملات العالية المخاطرة، مثل الدولارين الأسترالي والكندي، وسط توقعات بأن الكونجرس الأميركي يزيد مدفوعات التحفيز للأميركيين.

وصعد اليورو 0.4 % إلى 1.2274 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.35 % إلى 89.92 غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين ونصف البالغ 89.72 الذي هوى إليه في 17 ديسمبر.

ويراهن المستثمرون على أن الدولار سيواصل التراجع، مع هبوطه بأكثر من ستة في المئة هذا العام، بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر وأن الاقتصاد الأميركي سيجد صعوبة في التعافي من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.